Главу отдела Ростехнадзора заподозрили в халатности после аварии на Эльбрусе

В отношении начальника отдела регионального управления Ростехнадзора возбудили дело после обрыва канатной дороги на горе Эльбрус в сентябре 2025 года, когда не выжили три человека. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Кабардино-Балкарии.

Начальник отдела регионального управления Ростехнадзора подозревается в халатности.

В октябре 2024 года, по данным Следственного комитета, канатная дорога прошла внеплановую проверку. В ходе нее обнаружили нарушения закона о промышленной безопасности. Руководству дороги выдали предписание устранить их до декабря 2024 года. В управлении подчеркнули, что подозреваемый, ответственный за контроль устранения нарушений, не предпринял законных мер для приостановки работы канатной дороги через суд и не следил за выполнением предписания в срок.

В сентябре 2025 года в результате аварии на канатно-кресельной дороге на горе Эльбрус три человека не выжили и семеро получили травмы. По данному факту были задержаны генеральный директор и главный инженер ООО «МКД Эльбрус». Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

