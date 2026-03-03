Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Главу отдела Ростехнадзора заподозрили в халатности после аварии на Эльбрусе

Глава отдела управления Ростехнадзора стал фигурантом дела об аварии на Эльбрусе
«Газета.Ru»

В отношении начальника отдела регионального управления Ростехнадзора возбудили дело после обрыва канатной дороги на горе Эльбрус в сентябре 2025 года, когда не выжили три человека. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Кабардино-Балкарии.

Начальник отдела регионального управления Ростехнадзора подозревается в халатности.

В октябре 2024 года, по данным Следственного комитета, канатная дорога прошла внеплановую проверку. В ходе нее обнаружили нарушения закона о промышленной безопасности. Руководству дороги выдали предписание устранить их до декабря 2024 года. В управлении подчеркнули, что подозреваемый, ответственный за контроль устранения нарушений, не предпринял законных мер для приостановки работы канатной дороги через суд и не следил за выполнением предписания в срок.

В сентябре 2025 года в результате аварии на канатно-кресельной дороге на горе Эльбрус три человека не выжили и семеро получили травмы. По данному факту были задержаны генеральный директор и главный инженер ООО «МКД Эльбрус». Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее появилось видео контролируемого спуска снега на Эльбрусе.

 
Теперь вы знаете
Трамп стал рекордсменом по военным ударам. Какие государства атаковал «президент мира»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!