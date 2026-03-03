Размер шрифта
В Ботаническом саде МГУ объяснили, почему нельзя срывать подснежники

Директор Ботанического сада МГУ: первые подснежники появляются еще в декабре
Некоторые подснежники появляются еще в декабре, в России они естественно произрастают в Крыму и на Кавказе, рассказал «Газете.Ru» директор Ботанического сада МГУ, доктор биологических наук Владимир Чуб. Он объяснил россиянам, почему нельзя срывать эти цветы.

«Никакие виды подснежников нельзя срывать. Подснежники нужны природе, с них берут первый взяток насекомые после зимы. Не надо лишать пчел пищи, их взятка. Кроме того, многие подснежники в красной книге и, соответственно, за такое нарушение предусмотрена административная ответственность. Поэтому лучше ими просто любоваться. Ну и к тому же сорванные очень быстро вянут, и мы просто губим растения, это как-то неправильно», — отметил он.

Директор Ботсада рассказал, чем подснежники отличаются от тюльпанов, которые тоже вырастают из луковиц. Чуб отметил, что этот редкий цветок появляется еще в декабре.

«Иногда в декабре появляются, подснежники никогда не вынимают из земли, за исключением случаев пересадки. Их сажают на одном месте, они много лет растут. Дальше — кому как повезет. Если внизу теплоцентраль, она растапливает сугроб и появляются подснежники. Появиться могут, начиная с конца декабря и в любое время, как только сугроб растает. У нас они естественно, растут в Крыму и на Кавказе. Это вообще такие лесные, субальпийские растения, в этих регионах они есть в естественной природе, в остальных регионах их высаживают обычно цветоводы-любители или ботанические сады содержат в коллекции. В принципе, они очень широко растут по стране уже в культивированном виде. Луковицы подснежника не принято вынимать и подсушивать, как у тюльпана. Она в течение ряда лет растет на одном месте, дает дочерние луковицы — на месте одного вырастает кучка подснежников. Ну и дальше их время от времени рассаживают в новые места и вот таким образом размножают», — заключил он.

Ранее ветврач предупредил, какие цветы на 8 Марта нельзя дарить любимой, если у нее есть кошка.

 
