«Где же авиация Хаменеи?» Почему над Ираном свободно летают бомбардировщики США

В самом начале операции ВС США «Эпическая ярость» в небе Ирана зафиксировали появление стратегических бомбардировщиков ВВС США B-2 Spirit стоимостью $2 млрд каждый. Это говорит о том, что ПВО Ирана дезорганизована. Как так произошло и почему Исламская Республика не может помешать перемещению в своем небе вражеской авиации — рассказал военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

С одной стороны, Northrop B-2 Spirit — стратегический бомбардировщик с относительно малой радиолокационной заметностью. С другой стороны, это дозвуковая маломаневренная машина довольно больших геометрических размеров. По идее, В-2 должен представлять собой относительно несложную цель для той же истребительной авиации Ирана.

Во всяком случае, боевые машины Исламской Республики даже при сильном радиопротиводействии могли бы теоретически визуально обнаружить В-2 и поразить стратегические бомбардировщики стрелково-пушечным огнем или даже пойти на тараны.

Но в этом случае возникает вопрос — а где же авиация и зенитные ракетные войска аятоллы Хаменеи? В чем причина столь низкой эффективности средств противовоздушной обороны Ирана, если боевая авиация ВВС США и Израиля практически беспрепятственно оперируют в воздушном пространстве этого государства? И почему очередная война США и Израиля против Тегерана принимает характер откровенного избиения Исламской Республики?

Для начала следует отметить, что военный и экономический потенциал Соединенных Штатов и Ирана решительно несопоставим. Это противники абсолютно разной весовой категории. Уже только после этого ход и исход военных действий практически безальтернативен в пользу США и его ближайшего союзника Израиля. Он во многом предрешен еще до начала конфликта.

Сегодня войны стали существенно затрагивать все стороны жизни любого государства, и в этом случае в полную силу стал действовать основной закон войны — зависимость ее хода и исхода от соотношения совокупной военной мощи противоборствующих сторон, а также степени реализации государством (коалицией) боевого, военно-экономического, морально-политическо­го, научно-технического и других потенциалов. В этом случае практически по всем позициям преимущество на стороне США и Израиля.

Они обладают огромным преимуществом в современных средствах ведения разведки по сравнению с Исламской Республикой. Начиная с оптоэлектронной космической (обзорной и детальной), радио-, радиотехнической и заканчивая агентурной разведкой. Эти возможности даже в зарубежном и отечественном экспертном сообществе сегодня недооцениваются.

США и Израиль всегда будут на два-три хода впереди Ирана.

Им о военно-политическом руководстве и состоянии армии Исламской Республики известно практически все, а вот Тегеран о своих противниках знает очень мало (или не знает вовсе ничего). И вести сколько-нибудь результативные боевые действия в подобных условиях, когда противник еще на стадии замысла полностью осведомлен о характере предстоящих ответных шагов Тегерана, просто невозможно.

В плане подтверждения высокой эффективности разведки США и Израиля следует привести только один пример — ликвидацию высшего военно-политического руководства Ирана. Надо полагать, представители высшего руководства Ирана скрывали свое действительное местонахождение, располагались в заглубленных укрытиях высшего класса защиты и не вели никаких переговоров по техническим средствам связи, чтобы не вскрыть своей дислокации. Наконец, о том, где они действительно находятся, в Иране знал крайне ограниченный круг лиц. И тем не менее руководители и генералы Исламской Республики так и не смогли скрыться от американской и израильской разведки и были ликвидированы.

Теперь, наверное, о самом главном — Соединенные Штаты и Израиль обладают подавляющим превосходством в средствах ведения радиоэлектронной борьбы, и битва в эфире выиграна ими еще до начала конфликта. РЭБ (в США ее называют радиоэлектронная война) — важнейший вид оперативного обеспечения и одно из главных условий победоносного ведения современных вооруженных конфликтов. Как правило, кто выигрывает битву в эфире — выигрывает и войну в целом.

И технологически, и в любых возможных количественных характеристиках возможностей и средств РЭБ тут отрыв США и Израиля от Ирана просто гигантский. Все радиолокационные, радио- и радиотехнические средства Исламской Республики с начала конфликта просто ослеплены. Помехи поставлены такой мощности, такой интенсивности и такого удивительного разнообразия (это надо подчеркнуть особо), что с первой же секунды конфликта стало абсолютно невозможным функционирование системы управления вооруженными силами Ирана.

Все имеющиеся силы и средства ПВО Исламской Республики (на сегодня во многом устаревшие) парализованы. И тут надо заметить, что от конфликта к конфликту в сфере уничтожения средств ПВО своих противников США и Израиль никогда не действуют по заранее известным шаблонам и никогда не повторяются . Пока далеко не все детали и подробности ведения радиоэлектронной борьбы в операции «Эпическая ярость» нам известны. Но наверняка для Тегерана были заготовлены многочисленные сюрпризы.

Помимо прочего, возможности орбитальной группировки космических аппаратов Соединенных Штатов и Израиля настолько превосходят аналогичную группировку Ирана, что даже не имеет смысла их сравнивать. А это и разведка, и связь, и управление, и возможность получения разведывательных данных о противнике в реальном времени.

Следует отметить и такой важный момент. США и Израиль в основном наносят удары с рубежей и районов, куда в большинстве случаев не могут дотянуться средства активного противодействия Ирана, боевое применение которых имело бы характер массированных ударов.

С одной стороны, баллистические ракеты и БЛА Исламской Республики долетают и до Израиля, и до монархий Персидского залива, есть повреждения и потери в личном составе вооруженных сил, и жертвы среди гражданского населения, но эти утраты не носят оперативно-стратегического характера, практически не влияют на ход военных действий, а интенсивность ударов со стороны Ирана убывает с каждым днем. В настоящее время США и Израиль гоняются практически за каждой отдельно взятой пусковой установкой оперативно-тактических ракетных комплексов Ирана, а Дональд Трамп уже пообещал только наращивать мощь своего огневого воздействия на Исламскую Республику.

Таким образом, операция «Эпическая ярость» («Рык льва» Армии обороны Израиля) неуклонно приобретает характер избиения Ирана. Средств поражения у США для этого более чем достаточно, как уже заявил Трамп. И пока нет никаких признаков того, что в этой вооруженной борьбе наметились хотя бы малейшие признаки перелома ситуации в пользу Тегерана. В войнах XXI века побеждают не столько большие батальоны, сколько высокие технологии. А в этом плане Иран отстает от США и Израиля на несколько поколений, если не навсегда.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).