Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Дипломаты США предупредили об атаке на нефтяную столицу Саудовской Аравии

Посольство США в Саудовской Аравии: город Дахран ждет неминуемая атака
MANSOUR ALOBAIDI/Shutterstock/FOTODOM

Городу Дахрану грозит «неминуемая» атака ракет и беспилотников, передает Аssociated Press со ссылкой на предупреждение посольства США в Саудовской Аравии.

«Не приходите в консульство США в Дахране. Немедленно укройтесь в своем жилье на самом нижнем доступном этаже, подальше от окон», — призвали американских граждан в дипмиссии.

Дахран расположен на востоке Саудовской Аравии. Там находятся штаб-квартира крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco, исследовательский Университет нефти и минералов имени короля Фахда (KFUPM), Центр мировой культуры имени короля Абдулазиза («Итра») и американская военная база. Особенность города — в том, что большая часть населения живет в закрытых комплексах, построенных Saudi Aramco, KFUPM или военными.

Минувшей ночью после атаки двух беспилотников произошел взрыв в американском посольстве в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В результате взрыва возникло возгорание, но никто не пострадал. Тогда дипмиссия призвала соотечественников, находящихся в Эр-Рияде, Джидде и Дахране, спрятаться в укрытиях и не посещать дипломатические представительства США.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.

Ранее дрон ударил по мосту короля Фахда между Бахрейном и Саудовской Аравией.

 
Теперь вы знаете
Трамп стал рекордсменом по военным ударам. Какие государства атаковал «президент мира»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!