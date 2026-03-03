Дипломаты США предупредили об атаке на нефтяную столицу Саудовской Аравии

Городу Дахрану грозит «неминуемая» атака ракет и беспилотников, передает Аssociated Press со ссылкой на предупреждение посольства США в Саудовской Аравии.

«Не приходите в консульство США в Дахране. Немедленно укройтесь в своем жилье на самом нижнем доступном этаже, подальше от окон», — призвали американских граждан в дипмиссии.

Дахран расположен на востоке Саудовской Аравии. Там находятся штаб-квартира крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco, исследовательский Университет нефти и минералов имени короля Фахда (KFUPM), Центр мировой культуры имени короля Абдулазиза («Итра») и американская военная база. Особенность города — в том, что большая часть населения живет в закрытых комплексах, построенных Saudi Aramco, KFUPM или военными.

Минувшей ночью после атаки двух беспилотников произошел взрыв в американском посольстве в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В результате взрыва возникло возгорание, но никто не пострадал. Тогда дипмиссия призвала соотечественников, находящихся в Эр-Рияде, Джидде и Дахране, спрятаться в укрытиях и не посещать дипломатические представительства США.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.

Ранее дрон ударил по мосту короля Фахда между Бахрейном и Саудовской Аравией.