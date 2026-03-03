Стали известны подробности трагедии с туристами из Уфы, замерзшими в лесу

Единственный выживший турист из группы, пропавшей в Пермском крае, пролежал в сугробе в лесу девять дней в ожидании помощи. Об этом сообщил РИА Новости участник спасательной операции Сергей Брусенцев.

Собеседник агентства рассказал, что мужчине помог местный житель, который эвакуировал его до больницы на своем частном вертолете. Спасатель отметил, что транспортировку по земле пострадавший бы не пережил.

По словам Брусенцева, единственный выживший турист был сильно замерзшим. До прилета вертолета его отпаивали горячим чаем, после чего он начал чувствовать ноги.

20 февраля мужчины на пяти снегоходах самостоятельно выдвинулись на плато Кваркуш и планировали вернуться через четыре дня. Однако 27 февраля стало известно об их исчезновении.

Как выяснилось, группа не добралась до пункта назначения из-за сильного ветра и мороза. Туристы устроили привал, но впоследствии их снегоходы не завелись. Трое мужчин остались на месте привала, а двое пешком отправились в сторону поселка. Позже еще один последовал за товарищами и замерз. В результате четверо из пяти туристов не выжили. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

