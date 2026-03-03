Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Стали известны подробности трагедии с туристами из Уфы, замерзшими в лесу

РИА Новости: выживший в Пермском крае турист пролежал в сугробе девять дней
ГУ МЧС России по Пермскому краю

Единственный выживший турист из группы, пропавшей в Пермском крае, пролежал в сугробе в лесу девять дней в ожидании помощи. Об этом сообщил РИА Новости участник спасательной операции Сергей Брусенцев.

Собеседник агентства рассказал, что мужчине помог местный житель, который эвакуировал его до больницы на своем частном вертолете. Спасатель отметил, что транспортировку по земле пострадавший бы не пережил.

По словам Брусенцева, единственный выживший турист был сильно замерзшим. До прилета вертолета его отпаивали горячим чаем, после чего он начал чувствовать ноги.

20 февраля мужчины на пяти снегоходах самостоятельно выдвинулись на плато Кваркуш и планировали вернуться через четыре дня. Однако 27 февраля стало известно об их исчезновении.

Как выяснилось, группа не добралась до пункта назначения из-за сильного ветра и мороза. Туристы устроили привал, но впоследствии их снегоходы не завелись. Трое мужчин остались на месте привала, а двое пешком отправились в сторону поселка. Позже еще один последовал за товарищами и замерз. В результате четверо из пяти туристов не выжили. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Ранее в Байкале на глубине 18 метров нашли утонувших туристов.

 
Теперь вы знаете
Трамп стал рекордсменом по военным ударам. Какие государства атаковал «президент мира»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!