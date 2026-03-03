Трамп рассматривает возможность поддержки вооруженных группировок в Иране

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность поддержки иранских оппозиционных сил, желающих взяться за оружие для свержения действующей власти в исламской республике. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных официальных лиц США.

По словам источников, глава Белого дома 1 марта провел переговоры с представителями курдов, чьи формирования сосредоточены на ирано-иракской границе. Также он взаимодействует с другими местными лидерами, которые «могли бы использовать слабость Тегерана для достижения своих целей».

Как уточняет издание, израильские удары по западу Ирана могут говорить о том, что ЦАХАЛ прокладывает путь для возможного наступления курдов.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.

Ранее Иран пригрозил открыть «врата ада» для США и Израиля.