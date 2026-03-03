Посольство РФ обратилось к россиянам из-за ситуации в Ливане

Посольство РФ в Ливане обратилось к гражданам России из-за обострения обстановки на территории этой страны. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале дипломатической миссии.

«Российско-ливанское бюро сотрудничества «РОСЛИВАН» в координации с посольством России в Бейруте готово оказать содействие в предоставлении временного убежища гражданам Российской Федерации, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации в результате военной эскалации», — сказано в сообщении.

3 марта сообщалось, что военные Израиля за сутки нанесли удары более чем по 160 военным объектам шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана.

В этот же день пресс-служба израильской армии заявила, что ее бойцы заняли несколько контрольных позиций в приграничной зоне на ливанской территории в рамках усиления обороны на северном фронте.

Накануне представитель ЦАХАЛ Надав Шошани утверждал, что Израиль в настоящий момент не ведет подготовку к наземному вторжению в Ливан на фоне сведений о возможном присоединении «Хезболлы» к военным действиям в регионе.

Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.