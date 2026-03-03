«Спорт должен оставаться маяком надежды»: МОК о возможных санкциях к США

В МОК сделали заявление о санкциях в отношении США после ситуации с Ираном

В Международном олимпийском комитете (МОК) ответили на вопрос о возможных санкциях в отношении США из-за ситуации на Ближнем Востоке, указав, что о введении ограничений речи не идет. Заявление организации приводит «Матч ТВ».

«МОК твердо убежден, что спорт должен оставаться маяком надежды — силой, объединяющей весь мир в мирной конкуренции. Это лежит в самой основе олимпийского движения и вытекает из основополагающих принципов олимпизма», — указали в МОК.

28 февраля минобороны Израиля сообщило о нанесении «превентивного удара» по территории Ирана. В самом еврейском государстве при этом ввели чрезвычайное положение. Впоследствии стало известно, что к атаке на Иран присоединились США: по данным Reuters, американские войска наносят удары по целям с моря и воздуха. Вашингтон объяснил это «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Летом 2026 года США вместе с Мексикой и Канадой должны провести чемпионат мира по футболу.

