В районе Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,4. Об этом сообщается на сайте Евразийского сейсмического центра (EMSC).

По его информации, подземные толчки зафиксированы в 15:09 по московскому времени в 32 км от города. Очаг находился на глубине 35 км.

28 февраля в Новороссийске произошло землетрясение магнитудой 3,5. Эпицентр подземных толчков находился в море на глубине 10 км. Их интенсивность составила два-три балла.

10 февраля мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что подземные толчки были зафиксированы в 30 км от города. Эпицентр землетрясения располагался на глубине свыше 20 км.

За день до этого сообщалось, что у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8.

21 февраля в столице Словакии и ее окрестностях произошло землетрясение магнитудой 4,6. Как сообщило издание Dennik N со ссылкой на EMSC, эпицентр природного катаклизма располагался недалеко от населенного пункта Шаморин, очаг — на глубине порядка 10 км.

