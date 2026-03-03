Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Сильную гололедицу спрогнозировали в Москве

Синоптик Паршина: сильная гололедица ожидается в Москве в середине недели
Владимир Песня/РИА Новости

Сильная гололедица при понижении температуры ожидается в Москве в середине недели. Об этом РИА Новости рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

По ее словам, днем при положительной температуре будет таять снежный покров, а ночью он будет подмерзать.

Паршина добавила, что на дорогах будет скользко из-за таяния сугробов.

С 3 по 5 марта гололедица будет на большинстве дорог города.

«Но, конечно, не автомобильных, потому что там за этим очень следят и вовремя обрабатывают реагентами», — рассказала синоптик.

До этого в Гидрометцентре РФ сообщили, что в ночь на 4 марта в Москве местами прогнозируется усиление мороза до -10℃.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что 8 марта в Москве появится солнце, но будет морозно — от -1°C до -6°C.

Окончательная весна и устойчивое потепление в столице и области ожидаются не раньше второй половины марта, отметил синоптик.

Ранее россиянам раскрыли, когда начнется сезон цветения и пыльцы.

 
Теперь вы знаете
Трамп стал рекордсменом по военным ударам. Какие государства атаковал «президент мира»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!