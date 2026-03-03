Сильную гололедицу спрогнозировали в Москве

Синоптик Паршина: сильная гололедица ожидается в Москве в середине недели

Сильная гололедица при понижении температуры ожидается в Москве в середине недели. Об этом РИА Новости рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

По ее словам, днем при положительной температуре будет таять снежный покров, а ночью он будет подмерзать.

Паршина добавила, что на дорогах будет скользко из-за таяния сугробов.

С 3 по 5 марта гололедица будет на большинстве дорог города.

«Но, конечно, не автомобильных, потому что там за этим очень следят и вовремя обрабатывают реагентами», — рассказала синоптик.

До этого в Гидрометцентре РФ сообщили, что в ночь на 4 марта в Москве местами прогнозируется усиление мороза до -10℃.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что 8 марта в Москве появится солнце, но будет морозно — от -1°C до -6°C.

Окончательная весна и устойчивое потепление в столице и области ожидаются не раньше второй половины марта, отметил синоптик.

Ранее россиянам раскрыли, когда начнется сезон цветения и пыльцы.