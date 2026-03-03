Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Зеленский пообещал, что Кличко ответит за блэкаут в Киеве

Зеленский: Кличко ответит в пределах законодательства за блэкаут в Киеве
Global Look Press

Мэр Киева Виталий Кличко ответит в пределах действующего на Украине законодательства за последствия энергетического кризиса в столице. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский, сообщает издание «Новости. Live».

Журналисты поинтересовались у украинского лидера, к какой ответственности могут быть привлечены власти Киева после блэкаута.

«Какая будет ответственность? В пределах действующего законодательства», — ответил Зеленский.

Проблемы с электроснабжением в столице Украины и Киевской области начались с конца 2025 года из-за серьезных повреждений энергетических объектов и продолжались более месяца.

20 января текущего года Зеленский сообщил, что в Киеве сложилась самая тяжелая ситуация с отоплением после ударов по энергетической инфраструктуре. Как рассказал Кличко, на левом берегу города не было водоснабжения. Без воды и тепла также осталось здание Верховной рады — аппарат украинского парламента перешел на удаленный режим работы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

На следующий день Кличко заявил, что столица находится на пути к «гуманитарной катастрофе» из-за массовых перебоев с электричеством и отоплением. Также мэр Киева резко ответил на попытку главы государства возложить на него вину за блэкаут, назвав «неразумным» разжигание политического конфликта внутри страны в тот момент, когда ей необходимо единство.

Ранее мэр Киева призвал жителей сделать запасы и покинуть город.

 
Теперь вы знаете
Трамп стал рекордсменом по военным ударам. Какие государства атаковал «президент мира»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!