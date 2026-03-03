Зеленский пообещал, что Кличко ответит за блэкаут в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко ответит в пределах действующего на Украине законодательства за последствия энергетического кризиса в столице. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский, сообщает издание «Новости. Live».

Журналисты поинтересовались у украинского лидера, к какой ответственности могут быть привлечены власти Киева после блэкаута.

«Какая будет ответственность? В пределах действующего законодательства», — ответил Зеленский.

Проблемы с электроснабжением в столице Украины и Киевской области начались с конца 2025 года из-за серьезных повреждений энергетических объектов и продолжались более месяца.

20 января текущего года Зеленский сообщил, что в Киеве сложилась самая тяжелая ситуация с отоплением после ударов по энергетической инфраструктуре. Как рассказал Кличко, на левом берегу города не было водоснабжения. Без воды и тепла также осталось здание Верховной рады — аппарат украинского парламента перешел на удаленный режим работы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

На следующий день Кличко заявил, что столица находится на пути к «гуманитарной катастрофе» из-за массовых перебоев с электричеством и отоплением. Также мэр Киева резко ответил на попытку главы государства возложить на него вину за блэкаут, назвав «неразумным» разжигание политического конфликта внутри страны в тот момент, когда ей необходимо единство.

Ранее мэр Киева призвал жителей сделать запасы и покинуть город.