Бывшая жена Паши Техника рассказала, как столкнулась с насилием в 12 лет

Бывшая жена Паши Техника Карицкая призналась, что в 12 лет ее домогался педофил
Бывшая жена рэпера Паши Техника, блогерша Ева Карицкая (настоящее имя — Карина Мельничук) призналась в интервью с психотерапевткой Лолитой Павленко, что столкнулась с сексуализированным насилием в 12 лет.

Карицкая рассказала, что до нее домогался взрослый дагестанец.

«Я не могу сказать, что меня взяли, зажали и изнасиловали. Я осталась девственницей. Насилие было из разряда «Потрогай», «Я тебя люблю», «Ты мне нравишься». И это все было скрытно. Я думала, это моя тайная любовь», — поделилась блогерша.

По словам Карицкой, только в 25 лет она осознала, что над ней совершили насилие. Девушка долгое время никому не рассказывала эту историю, так как стыдилась произошедшего.

«Это был педофил. Взрослый мужчина, который воспользовался моей доверчивостью и моим возрастом», — рассказала бывшая жена рэпера.

Блогерша отметила, что поделилась травмирующим опытом с матерью только в 30 лет.

«Она (мать) на меня круглыми глазами смотрела, говорила: «Почему ты мне не рассказала?». А мне стыдно было рассказывать. Поэтому, если у вас есть такие проблемы, не нужно этого стыдиться, нужно идти и это прорабатывать», — заявила Карицкая.

Ранее стало известно, что сын Паши Техника хочет стать стримером.

 
