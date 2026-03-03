Клинтон рассмеялся, рассматривая файлы Эпштейна

Бывший президент США Билл Клинтон улыбался и смеялся, рассматривая в суде документы по делу Эпштейна. Видео распространилось в СМИ.

Клинтон так увлекся изучением снимков, что адвокат вынужденно забрал у него бумаги.

Слушания, в которых принимают участие Билл и Хиллари Клинтон, проходят в палате представителей США. Политик и его жена согласилась дать показания под угрозой обвинений в неуважении к конгрессу.

Клинтон не раз упоминался в материалах Эпштейна, бывший американский лидер неоднократно делал совместные фотографии с ним.

В конце февраля Клинтон на закрытых показаниях конгресса по делу финансиста Джеффри Эпштейна заявил, что не может вспомнить, посещал ли он дом Эпштейна, будучи президентом Соединенных Штатов.

До этого Клинтон сообщил, что с Эпштейном он был знаком, однако оборвал все связи задолго до того, как стало известно о его скандальных преступлениях. В качестве аргумента бывший американский лидер заявил, что не намерен «играть в детектива».

В ноябре 2025 года действующий президент США Дональд Трамп потребовал расследовать связи Клинтона и других демократов с Эпштейном. Поводом стали материалы и публикация писем финансиста, в которых упоминается, в частности, и сам Трамп. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Эпштейн познакомил Меланию с Дональдом Трампом.