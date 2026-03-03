Размер шрифта
Трое приятелей узнали о накоплениях в криптовалюте у россиянина и попытались его ограбить

В Омске трое мужчин получили сроки за ночной разбой в квартире ради криптовалюты
В Омске осудили троих сообщников, вымогавших криптовалюту у местного жителя. Об этом сообщает прокуратура региона.

Ленинский районный суд вынес приговор трем местным жителям в возрасте 21 года и 23 лет по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой).

Ночью 10 апреля 2024 года молодые люди в масках и капюшонах ворвались в квартиру омича и стали угрожать ему ножом. Силой удерживая хозяина, они требовали деньги или криптовалюту.

На шум прибежала соседка, и нападавшие скрылись. Выяснилось, что один из них работал курьером и, доставляя по этому адресу посылку, оценил уровень благосостояния владельца квартиры, а потом дал наводку своим подельникам.

Они получили до пяти лет двух месяцев колонии строгого режима. Также осужденных обязали выплатить потерпевшему 400 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. После приговора их взяли под стражу в зале суда.

Ранее вымогатели из ХМАО облили женщине руки кипятком ради 30 тысяч рублей.

 
