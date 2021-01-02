РФПИ заявил о готовности провести испытания «Спутник V» и Astrazeneca на Украине

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о готовности проводить клинические испытания российской вакцины «Спутник V» и англо-шведского препарата Astrazeneca на Украине. Об этом он заявил в эфире «России 1».

Он отметил, что фонд готов поделиться с Украиной своими технологиями производства.

«Поэтому мы всячески готовы сотрудничать с Украиной, потому что мы считаем, что вакцины без (вне. — «Газеты.Ru») политики», — подчеркнул Дмитриев.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 84,4 млн заболевших, свыше 59,7 млн человек выздоровели, а более 1,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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