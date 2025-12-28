Стало известно, сколько электроэнергии не хватает Украине

Украина столкнулась с серьезным дефицитом энергии, который, по оценкам аналитиков, сейчас составляет около четырех гигиватт, что эквивалентно мощности четырех реакторов Запорожской АЭС. Об этом пишет издание Reuters.

Издание пишет, что Украина столкнулась с дефицитом энергии из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре Украине. Так, в последние месяцы целые украинские регионы «погрузились во тьму», отмечает издание.

Из-за дефицита энергии вопрос контроля над Запорожской АЭС стал для Украины принципиальным вопросом на мирных переговорах, пишет Reuters. Директор Киевского центра энергетических исследований отмечает, что Украине потребуется от пяти до семи лет, чтобы построить генерирующие мощности, которые компенсируют потерю станции.

Вопрос контроля над Запорожской АЭС все еще не урегулирован. Известно, что США предлагают совместное управление станцией в формате «33% на 33% на 33%», в рамках которого три стороны будут получать дивиденды. По мнению Киева, ЗАЭС должны эксплуатировать только США и Украина в соотношении 50% на 50%. При этом ЗАЭС, Энергодар и Каховская ГЭС должны быть демилитаризованы.

Также 28 декабря стало известно о том, что Россия и Украина объявили перемирие, чтобы отремонтировать линии электропередач вблизи Запорожской АЭС.

Ранее Украине спрогнозировали «мексиканское» будущее.