Новости. Общество

На Дону восстановили движение пассажирских поездов после схода локомотива

В Ростове-на-Дону восстановили ж/д движение после схода локомотива
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В Ростове-на-Дону полностью восстановили движение поездов по двум путям после схода локомотива. Об этом сообщает в Telegram-канале Северо-Кавказская железная дорога.

Там уточнили, что движение по двум путям на перегоне Кизитеринка — Проточный восстанавливали более 160 человек и пять единиц техники.

«На время более одного часа отстают от расписания 33 пассажирских поезда, включая 6 пригородных составов», — говорится в посте.

Там отмечается, что пассажиров с задержкой поездов более четырех часов обеспечили питанием. Северо-Кавказская железная дорога извинились перед путешественниками за неудобства.

В ночь на 28 декабря в Ростовской области произошел сход колес локомотива грузового поезда. При этом никто не пострадал, прокуратура начала проверку. Во время восстановительных работ движение поездов организовали по соседнему пути. После инцидента изначально были задержаны 20 поездов дальнего следования и пять поездов пригородного сообщения.

Ранее жена машиниста брянского поезда рассказала, как он спас сотни людей.

