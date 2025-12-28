Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Ребенок не выжил во время пожара в Самарской области

В Самарской области ребенок не выжил во время пожара
Антон Великжанин/РИА Новости

В Самарской области восьмилетний ребенок не выжил во время пожара в частном доме. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС России по региону сообщает РИА Новости.

Все случилось 27 декабря в доме на улице Суворова в городе Чапаевске — в одном из частных домов произошел пожар на площади в 70 квадратных метров. Сотрудники экстренных служб смогли локализовать огонь, а затем потушить его. Однако спасти малолетнего, оказавшегося в опасной зоне, не удалось.

Кроме того, в медицинские учреждения госпитализировали троих пострадавших. Их состояние оценили как тяжелое и средне тяжелое. В тушении огня участвовали 20 человек личного состава и четыре единицы спецтехники. Причина возгорания на данный момент устанавливается.

Ранее женщина выпрыгнула из окна, спасаясь от пожара в Сочи, и попала на видео.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27520879_rnd_9",
    "video_id": "record::649074e8-305c-439d-b4e0-39a91a001f23"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+