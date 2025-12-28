В Самарской области ребенок не выжил во время пожара

В Самарской области восьмилетний ребенок не выжил во время пожара в частном доме. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС России по региону сообщает РИА Новости.

Все случилось 27 декабря в доме на улице Суворова в городе Чапаевске — в одном из частных домов произошел пожар на площади в 70 квадратных метров. Сотрудники экстренных служб смогли локализовать огонь, а затем потушить его. Однако спасти малолетнего, оказавшегося в опасной зоне, не удалось.

Кроме того, в медицинские учреждения госпитализировали троих пострадавших. Их состояние оценили как тяжелое и средне тяжелое. В тушении огня участвовали 20 человек личного состава и четыре единицы спецтехники. Причина возгорания на данный момент устанавливается.

Ранее женщина выпрыгнула из окна, спасаясь от пожара в Сочи, и попала на видео.