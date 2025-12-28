Размер шрифта
Shaman рассказал о частых подарках от Мизулиной

Жена Shaman Мизулина подарила певцу 15 галстуков
Кирилл Зыков/РИА Новости

Певец Shaman (Ярослав Дронов – настоящее имя) рассказал в беседе с «Пятым каналом», что его жена Екатерина Мизулина часто дарит ему галстуки.

«У меня уже в коллекции галстуков 15, наверное, от нее скопилось. Но это еще не предел. Она мне дарит их просто так, потому что, ну, это атрибут такой интересный», — поделился артист.

Дронов отметил, что в последнее время начал чаще надевать костюмы, поэтому галстуки ему необходимы, чтобы разнообразить образ. По словам Shaman, он воспринимает подарки Мизулиной как полезный жест внимания.

5 ноября Shaman и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина поженились в загсе Донецка. Пара отказалась от традиционных свадебных нарядов: они обменялись клятвами и кольцами, одетые в зеленую, похожую на военную форму, а также черный низ и белую обувь.

В ноябре Дронов рассказал kp.ru, что, вероятнее всего, его свадебное торжество с Екатериной Мизулиной пройдет в кругу близких. На вопрос, будет ли пышная свадьба, артист ответил: «Поживем — увидим». Исполнитель уточнил, что пара не планирует никаких «шумных историй».

Ранее сообщалось, что Shaman и Мизулина разругались за кулисами КВН.

