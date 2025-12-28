Размер шрифта
У рака желудка обнаружили «режим автономии»

MolC: рак желудка может включать собственные сигналы роста
zackKOP/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Медицинского колледжа Университета Ёнсе установили, что рак желудка способен возникать автономно — без сигналов от окружающей ткани, которые в норме строго контролируют деление клеток. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Cancer (MolC).

В здоровом желудке эпителиальные клетки полностью зависят от микроокружения. Соседние «нишевые» клетки через сигнальные молекулы определяют, когда начинается рост, а когда он должен быть остановлен. Ключевую роль в этом процессе играет WNT-сигнализация: без внешних WNT-сигналов клетки слизистой просто не могут делиться.

До сих пор оставалось неясно, как эта зависимость утрачивается при раке желудка. В отличие от колоректального рака, где путь WNT постоянно активируется из-за характерных мутаций, в опухолях желудка такие изменения встречаются редко. Новая работа показывает, что клетки решают проблему иначе — они начинают производить сигналы роста самостоятельно.

Исследователи обнаружили, что активация MAPK-сигнального пути, часто связанная с мутациями в генах KRAS или HER2, запускает выработку молекулы WNT7B самими опухолевыми клетками.

В результате формируется замкнутая петля: клетки выделяют WNT7B, активируют собственную WNT-сигнализацию и продолжают пролиферацию даже при отсутствии поддержки со стороны ткани. Таким образом рак желудка рано приобретает способность к самостоятельному росту.

Механизм был выявлен в экспериментах на генетически модифицированных мышах и подтвержден на органоидах — трехмерных мини-опухолях, выращенных из тканей пациентов. Сходство результатов на разных моделях указывает на прямую связь обнаруженного процесса с раком желудка у человека.

Авторы отмечают, что выявленный механизм указывает на потенциальные терапевтические мишени для блокирования роста рака желудка на самых начальных этапах.

Ранее российские врачи научились закрывать язвы желудка с помощью ткани сердец телят.

