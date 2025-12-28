Лыжник Коростелев не сумел пройти спринт-квалификацию «Тур де Ски»

Российский лыжник Савелий Коростелёв не смог пройти квалификацию спринта свободным стилем на первом этапе многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026, который проходит в Тоблахе (Италия).

Спортсмен прошел дистанцию за 2.35,05 — это время не позволило ему пробиться в топ-30 лучших и попасть в четвертьфинальный раунд. Он проиграл лидеру Йоханнесу Клебо 7,9 секунды и занял итоговое 49-е место.

Савелий Коростелев и Дарья Непряева — единственные российские лыжники, которые получили нейтральные статусы от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Непряева не прошла квалификацию спринта.

Этап Кубка мира, на котором они выступили впервые после отстранения, прошел в швейцарском Давосе с 12 по 14 декабря. Лучшим результатом Коростелева стало 25-е место в гонке свободным стилем, Непряева в этой же дисциплине стала 20-й. Оба лыжника не прошли квалификацию в спринте.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Ранее в Швеции восхитились выступлением Коростелева на Кубке мира.