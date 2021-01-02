В РПЦ посоветовали пожилым москвичам оставаться дома на Рождество

Русская православная церковь советует пожилым жителям Москвы и ряда других регионов оставаться на Рождество дома и воздержаться от посещения храмов, чтобы избежать заражения коронавирусом. Об этом заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24» (ВГТРК).

Он напомнил, что в большинстве российских регионов нет ограничений на посещение храмов, хотя где-то ограничено количество одновременно находящихся в них людей. При этом он добавил, что некоторые приходы РПЦ в других странах вовсе закрыты для прихожан из-за эпидемиологической ситуации.

«Но и мы, конечно, тоже нашим пожилым прихожанам, в том числе живущим в Москве, в ряде регионов Российской Федерации, не рекомендуем по возможности посещать храмы», — сказал священнослужитель, отметив, что богослужения можно посмотреть в онлайн-формате.

Митрополит также добавил, что для тех пожилых христиан, которые не могут прийти в храм, организовано посещение на дому священником, с тем чтобы он мог принять исповедь и преподать святое причастие.

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