РФПИ опроверг отказ Венгрии от вакцины «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) продолжает работать с регуляторами Венгрии по вопросу одобрения вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил ТАСС представитель фонда.

«Венгрия уже получила первую партию вакцины 28 декабря, и мы готовы полностью поставить вакцину в необходимом объеме в январе-марте 2021 года», — заявили в РФПИ.

Ранее в СМИ появилась информация, что Венгрия отказалась от закупок вакцины от коронавируса у России, намерена покупать вакцины через механизмы поставок ЕС или напрямую из Китая..

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». В мире с начала пандемии зарегистрировано 81 млн заболевших, 57 млн выздоровели, больше 1,7 млн человек скончались. В России выявили уже 3 млн человек с COVID-19.

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