Лукашенко призвал протестующих не переходить красную черту, пишет агентство БелТА.

«Справимся с экономикой — никакие протесты нам не страшны. Походят, походят, как сейчас, если походят. Не перейдут красную черту — будут ходить. Перейдут — получат», — сказал Лукашенко.

По его словам, в стране должны царить закон и порядок.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, находящийся у власти 26 лет. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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