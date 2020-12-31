Колумбия получит 9 млн доз вакцины Janssen

Колумбия договорилась с компанией Janssen, бельгийским отделением Johnson & Johnson, о поставке девяти миллионов доз вакцины от коронавируса. Об этом объявил президент страны Иван Дуке, пишет РИА «Новости».

«Было заключено соглашение с фармкомпанией Janssen. Было подписано соглашение о приобретении девяти миллионов доз вакцины для девяти миллионов граждан», — сказал Дуке.

Он подчеркнул, что в отличие от других вакцин, препарат компании Janssen имеет однократную дозу.

В Колумбии коронавирусом заразились 1,6 миллиона, скончались почти 43 тысячи человек.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 83 млн заболевших, 58 млн выздоровели, больше 1,8 млн человек скончались. В России выявили уже 3,1 млн человек с COVID-19.

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