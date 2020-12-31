В Петербурге лжеспецназовцы похищали людей

В Санкт-Петербурге полиция задержала двух мужчин, которые переодевались в обмундирование спецназа и разыгрывали людей, «похищая» их. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

«За определенную сумму клиент получает незабываемые впечатления, выступая в роли объекта силовой акции захвата спецназом. При этом для пущей достоверности сотрудники фирмы наряжены в казенное обмундирование с опознавательными надписями и шевронами правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что экипировка «также впечатляет»: штатные спецсредства, бронежилеты, балаклавы, шлемы и охолощеные «пистолеты Стечкина».

Полицейские провели реальный захват и заблокировали автобус «спецназовцев» на АЗС на проспекте Шаумяна. Задержанные будут привлечены к ответственности за незаконное использование форменного обмундирования правоохранителей.

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