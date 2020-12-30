В Чечне ответили на обращение ингушских тейпов из-за перестрелки в Грозном

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов в своем Instagram ответил представителям ингушских тейпов Тимурзиевых и Султыговых, которые ранее обратились к главе республики Рамзану Кадырову.

Даудов пригласил их на встречу 31 декабря в 11.00 в парламент Чечни, чтобы представить доказательства вины убитых в ходе перестрелки в Грозном ингушей.

«В своем обращении вы говорите о вайнахских адатах, поэтому наверное понимаете, что когда вы получите доказательства, то ясность последствий будете осознавать еще лучше. А это – кровная месть за убийство невинного и безоружного», — заявил Даудов.

Ранее родственники убитых в перестрелке ингушей записали видеообращение к Кадырову, в котором потребовали доказать их вину, а также освободить задержанных отца, мать и сестру убитых.

До этого двое мужчин совершили нападение на сотрудников полиции, которые патрулировали улицу Мира в Грозном.

Как отметили в СК, злоумышленники были вооружены ножами. В результате нападения один из силовиков погиб, другой был ранен.

Нападавшие были ликвидированы в результате ответного огня.

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