Самолет из Симферополя экстренно сел в Шереметьево из-за трещины лобового стекла
Бернст Ю.
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Пассажирский самолет Airbus А321 из Симферополя выполнил экстренную посадку в столичном аэропорту Шереметьево, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
Причиной стала трещины лобового стекла в кабине пилотов.
По его словам, посадка воздушного судна прошла в штатном режиме.
В настоящее время выясняются обстоятельства инцидента.
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