Самолет из Симферополя экстренно сел в Шереметьево из-за трещины лобового стекла

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Пассажирский самолет Airbus А321 из Симферополя выполнил экстренную посадку в столичном аэропорту Шереметьево, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

Причиной стала трещины лобового стекла в кабине пилотов.

По его словам, посадка воздушного судна прошла в штатном режиме.

В настоящее время выясняются обстоятельства инцидента.

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