Скворцова прокомментировала летальность от коронавируса

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова оценила летальность от последствий коронавируса на территориях, за которые отвечает ФМБА. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Летальность от COVID-19 одна из самых низких в мире и в стране – 0,8%», — произнесла она.

Скворцова подчеркнула, что минимизировать летальность позволили противоэпидемические меры, которые предприняло ФМБА. По ее словам, их основой стало максимально раннее и полное выявление случаев инфицирования.

Ранее Скворцова рассказала о создании специального центра по заготовке плазмы крови доноров с иммунитетом к коронавирусу.

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