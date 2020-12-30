Названы самые загруженные дни в аэропортах и на вокзалах Москвы на зимних каникулах

Названы самые загруженные дни на вокзалах и аэропортах Москвы в период новогодних праздников. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные OneTwoTrip.

Выяснилось, что наибольшее число жителей столицы покинут город 30 декабря. В этот день билет на самолет забронировали на 40% горожан больше, чем в среднем в декабре. Чаще всего из Москвы летят в Сочи, Симферополь и Махачкалу. Реже покупают билеты в Краснодар, Минводы, Петербург, Екатеринбург, Уфу, Калининград и Казань. Возвращаться же из отпуска чаще всего будут 10 и 8 января.

На вокзалах самым загруженным днем станет также 30 декабря. Число пассажиров в этот день на 60% больше по сравнению со средним показателем этого месяца. На поезда забронировано больше всего билетов в Петербург, Нижний Новгород и Казань. Также популярными оказались железнодорожные путешествия в Брянск, Белгород, Ярославль, Смоленск, Курск, Саратов и Воронеж.

Самой востребованной датой для возвращения на поезде оказалось 8 января. В этот день оформлено на 47% билетов больше, чем в среднем на день в период с 1 по 15 января.

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