Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Армия

Российские силы ПВО за месяц сбили более 11 тысяч беспилотников ВСУ

MOD Russia/Global Look Press

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за март перехватили и уничтожили как минимум 11211 украинских беспилотников над территорией РФ. Такую цифру назвало РИА Новости, изучив данные российского Минобороны.

Согласно им, наибольшее количество дронов ВСУ были ликвидированы 2 и 9 марта — 679 и 754 БПЛА соответственно. Подавляющее число атак было осуществлено на европейскую часть России.

За период с 1 по 28 февраля средства ПВО РФ всего перехватили и уничтожили не менее 5989 вражеских беспилотников.

В марте пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Украина, атакуя Россию дронами, продолжает тщетное сопротивление вместо того, чтобы принять ответственное решение и открыть дорогу для продолжения мирного процесса по урегулированию конфликта.

В том же месяце секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что ни один регион России больше не может чувствовать себя в безопасности на фоне стремительного развития ударных технологий ВСУ, прежде всего беспилотников. По его словам, под угрозой уже не только приграничные территории, но и далекие от границы регионы, включая Урал.

Ранее в Госдуме рассказали, как решить вопрос с ударами украинских беспилотников.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!