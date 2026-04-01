Российские силы ПВО за месяц сбили более 11 тысяч беспилотников ВСУ

РИА Новости: силы ПВО за март сбили над Россией свыше 11 тысяч дронов ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за март перехватили и уничтожили как минимум 11211 украинских беспилотников над территорией РФ. Такую цифру назвало РИА Новости, изучив данные российского Минобороны.

Согласно им, наибольшее количество дронов ВСУ были ликвидированы 2 и 9 марта — 679 и 754 БПЛА соответственно. Подавляющее число атак было осуществлено на европейскую часть России.

За период с 1 по 28 февраля средства ПВО РФ всего перехватили и уничтожили не менее 5989 вражеских беспилотников.

В марте пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Украина, атакуя Россию дронами, продолжает тщетное сопротивление вместо того, чтобы принять ответственное решение и открыть дорогу для продолжения мирного процесса по урегулированию конфликта.

В том же месяце секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что ни один регион России больше не может чувствовать себя в безопасности на фоне стремительного развития ударных технологий ВСУ, прежде всего беспилотников. По его словам, под угрозой уже не только приграничные территории, но и далекие от границы регионы, включая Урал.

