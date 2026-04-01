В США заявили об отправке третьего авианосца на Ближний Восток

США направили авианосец USS George H. W. Bush (»Джордж Буш») и сопровождающие его боевые корабли на Ближний Восток. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на американских официальных лиц.

По ее информации, судно 31 марта вышло с военно-морской базы Норфолк в штате Вирджиния. Оно должно присоединиться к уже находящейся в регионе авианосной ударной группе USS Abraham Lincoln, действующего в Аравийском море, и USS Gerald R. Ford, находящегося на ремонте в порту в Хорватии.

Накануне заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских вооруженных сил) генерал Али Фадави заявил, что американских авианосцев нет в Персидском заливе. По его словам, они отступили на 1 тыс. км от берегов Ирана.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, военным базам Соединенных Штатов и союзникам Вашингтона на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране заявили, что американцы сами подожгли авианосец USS Gerald R. Ford.