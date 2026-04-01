Россиян предупредили об опасных рисках оформления на себя чужой банковской карты

Оформление на себя чужой банковской карты — очень рискованная идея, которая может испортить вам жизнь. Даже если вас просят об этом друзья или предлагают за это небольшие деньги, последствия почти всегда будут плохими, и расплачиваться за чужую ошибку придется именно вам, предупредила в беседе с «Газетой.Ru» Ольга Константинова, основатель и руководитель юридического агентства Контанта Консалт.

«Представьте, что владелец карты потеряет ее или у него ее украдут, а вы ее оформили на себя. Или он решит взять кредит в микрофинансовой организации, а для получения денег укажет номер карты, которая оформлена на вас. В обоих случаях все претензии полиция и банки предъявят именно вам как законному владельцу карты. Доказывать, что вы просто сделали одолжение, будет очень сложно и долго, а иногда и вовсе невозможно», — заявила эксперт.

Самое неприятное — карту могут использовать для незаконных дел.

«Например, на нее могут переводить деньги, полученные мошенничеством, или использовать для обналичивания средств, добытых преступным путем. Тогда правоохранительные органы выйдут прямо на вас. Ваши счета могут заблокировать, а самому владельцу карты грозит уголовная ответственность за соучастие, даже если вы ничего не знали о планах другого человека», — сказала юрист.

Кроме того, если настоящий владелец карты начнет брать кредиты или делать крупные покупки в рассрочку и перестанет платить, все долги и штрафы повиснут на вас. Банки испортят вашу кредитную историю, а потом подключатся коллекторы, которые будут звонить вам и требовать возврата чужих долгов. Восстановить свою репутацию и чистоту кредитной истории после этого будет крайне трудно.

«Также нельзя забывать, что банки строго следят за правилами. Если выяснится, что картой пользуется не тот человек, на кого она оформлена, ваш счет могут заблокировать, а саму карту аннулировать. Вас могут внести в черные списки банка, и потом вы уже никогда не сможете открыть там счет или получить кредит. А информация о таких нарушениях часто передается между всеми банками страны», — предупредила Константинова.

Юрист категорична: даже не думайте соглашаться на подобные авантюры. Ваша банковская карта — это ваша личная собственность, и передавать ее в чужие руки нельзя ни под каким предлогом.

«Если друг или знакомый просит вас о таком одолжении, подумайте, почему он не может оформить карту на себя? Скорее всего, у него уже есть проблемы с законом или банками, и он хочет переложить риски на вас. Лучше сразу и твердо отказаться, чтобы потом не жалеть о потерянных деньгах, испорченных нервах и репутации честного человека. И помните, что даже если вы просто подпишете бумаги, а карту даже в руках не подержите, юридически вы становитесь ответственным за все, что с ней происходит. Это ловушка, из которой выбраться практически невозможно», — резюмировала юрист.

