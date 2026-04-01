Война США и Израиля против Ирана
Президент Ирана назвал условие завершения войны с США и Израилем

Iran's Presidential website/WANA/Reuters

Власти Ирана готовы к завершению войны с Соединенными Штатами и Израилем при условии, что Исламская Республика больше не будет подвергаться ударам. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

В ходе телефонного разговора с главой Евросовета Антониу Коштой Пезешкиан отметил, что Иран имеет волю к завершению конфликта при соблюдении необходимых условий, особенно гарантий недопущения повторения агрессии.

Президент Ирана добавил, что конфликт на Ближнем Востоке стал результатом враждебных и агрессивных действий США и Израиля. Он обвинил Евросоюз в предвзятости, поскольку американо-израильские удары грубо нарушили верховенство закона, который ЕС якобы защищает.

Кошта в свою очередь подчеркнул, что страны Европейского союза не поддерживали атаки на Иран. Он отметил, что Евросоюз считает их нарушением международных прав и норм.

31 марта иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи заявил, что Тегеран не отправлял ответ на мирный план США из 15 пунктов.

США ранее направили Ирану план из 15 пунктов для прекращения войны и ограничения ядерной и ракетных программ. Ключевые требования включают демонтаж ядерных объектов, заморозку обогащения урана и отказ от поддержки марионеточных группировок, Иран счел эти условия нереалистичными.

Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.

 
