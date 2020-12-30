Путин одобрил закон о едином номере 112 для вызова экстренных служб

Президент России Владимир Путин подписал закон о едином номере «112» для вызова оперативных служб. Документ появился на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что система-112 обеспечивает прием вызова, передачу соответствующим диспетчерским службам, формирование отчетные данных, оказание психологической и(или) информационно-справочной поддержки и т.д. Отмечается, что система-112 является бесплатной, круглосуточной и общедоступной.

Документ был также одобрен в Госдуме и Совфеде.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что этот закон «вводит комплексное правовое регулирование в этой сфере, четко разграничивает полномочия по эксплуатации и развитию системы между всеми уровнями власти». Он подчеркнул, что номер 112 заработает в стране уже в 2021 году. В настоящее время такая возможность есть пока у жителей 56 регионов.

Целью законопроекта является уменьшение ущерба и потерь от происшествий и чрезвычайных ситуаций.

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