Суд арестовал главного фигуранта дела о хищениях в РАНХиГС

Директор института госслужбы и управления РАНХиГС Игорь Барциц арестован по делу о мошенничестве с госсредствами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Лефортовского суда Москвы.

Суд избрал Барцицу, которого обвиняют по статье о мошенничестве в особо крупном размере, меру пресечения в виде заключения под стражу.

Он помещен в СИЗО до 21 февраля 2021 года.

Ранее стало известно о еще одной фигурантке дела — декане факультета госуправления экономикой РАНХиГС Светлане Лариной. Лефортовский суд Москвы поместил ее под домашний арест по делу о мошенничестве.

До этого сообщалось, что ФСБ России пересекла схему хищения госсредств в РАНХиГС. Преступную схему организовал руководящий, профессорско-преподавательский и административный персонал. Было возбуждено дело по статье о мошенничестве.

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