Декана факультета управления экономикой РАНХиГС задержали по делу о хищениях в вузе

ФСБ России задержала декана факультета госуправления экономикой Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Светлану Ларину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ларина была задержана в рамках уголовного дела о хищении. По данным источника, суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что ФСБ России пересекла схему хищения госсредств в РАНХиГС. Преступную схему организовал руководящий, профессорско-преподавательский и административный персонал. Было возбуждено дело по статье о мошенничестве.

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