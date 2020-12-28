КС РФ признал конституционным ограничение передвижения россиян во время пандемии
Конституционный суд России признал не противоречащим Конституции решение об ограничении передвижения россиян в период пандемии коронавируса, передает РИА «Новости».
Отмечается, что соответствующее решение КС вынес после проверки конституционности подпункта 3 пункта 5 постановления губернатора Московской области Андрея Воробьева о введении в Подмосковье режима повышенной готовности для органов управления и сил региональной системы предупреждения и ликвидации ЧС и некоторых мерах по предотвращению распространения COVID-19 на территории МО в связи с запросом Протвинского городского суда.
Основанием к рассмотрению дела явилась выявленная неопределенность в вопросе о том, соответствует ли Конституции РФ оспариваемое заявителем нормативное положение.
«Конституционный суд Российской Федерации постановил признать подпункт 3 пункта 5 постановления губернатора Московской области… не противоречащим Конституции Российской Федерации...», — говорится в сообщении.
Отмечается, что установление положения губернатора Подмосковья было продиктовано объективной необходимостью оперативного реагирования на экстраординарную (беспрецедентную) опасность распространения коронавируса, а вводимые меры не носили характера абсолютного запрета, позволяя гражданам перемещаться при наличии уважительных обстоятельств.
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