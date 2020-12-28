В Москве начальник выстрелил в подчиненного за отказ работать сверх нормы

В Москве начальник одной из организаций избил сотрудника и выстрелил в него из газового пистолета за отказ работать сверх нормы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчина написал заявление в полицию 27 сентября. По словам пострадавшего, начальник избил его и выстрелил в лицо из газового пистолета за то, что тот отказался трудиться после завершения рабочей смены всю ночь в выходной день.

Инцидент произошел недалеко от здания по адресу: МКАД, 30А.

Потерпевший обратился в больницу с переломом носа и химическим ожогом глаз.

По факту произошедшего проводится проверка.

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