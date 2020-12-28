Решение по продлению дистанционного обучения в вузах примут после праздников

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что решение о продлении или завершении дистанционного обучения в вузах Москвы и Петербурга будет приниматься после новогодних каникул. Его слова передает РИА «Новости».

«Мы выйдем после новогодних каникул, посмотрим на ситуацию, которая складывает с коронавирусом, и будем принимать решение. Конечно, это решение будем принимать по столичным вузам с учетом мнения Роспотребнадзора, городских властей, ну и, конечно, обстоятельно пообсуждаем с ректорами», — сказал он.

Глава министерства отметил, что даже если ситуация с коронавирусом не ухудшится, то необходимо просчитать, не будет ли решение о переводе студентов на очный формат дестабилизирующим фактором. Также решение будет складываться в зависимости от того, какой результат даст вакцинация и какая ситуация будет с заболеваемостью гриппом.

С 13 ноября 2020 года по 6 февраля 2021 года в государственных университетах Москвы и Петербурга студенты перешли на дистанционный формат обучения. Регионам было рекомендовано принимать решение об удаленном обучении по согласованию с местными органами Роспотребнадзора.

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