Задержанному рядом с Нэшвиллом водителю фургона предъявили обвинения

Водителю остановленного рядом с американским городом Нэшвилл (штат Теннесси) фургона, в котором воспроизводилась аудиозапись, похожая на ту, что проигрывалась перед взрывом в этом городе 25 декабря, были предъявлены обвинения. Об этом говорится в заявлении офиса шерифа округа Резерфорд, опубликованном в Facebook.

В офисе шерифа сообщили, что 30-летнему водителю Джеймсу Тарджену вменяют в вину предоставление ложной информации и фальсификацию доказательств.

По данным полиции, мужчина несколько раз включал аудиосигнал у церкви и на рынке близ города Мерфрисборо. Там указали, что Тарджен намеренно повредил провода колонки, из которой доносились звуки. По словам правоохранителей, тем самым он пытался избавиться от улик.

Ранее сообщалось, что к востоку Нэшвилла сотрудники правоохранительных органов обнаружили этот фургон, после чего задержали его водителя. Согласно новой информации, при проверке взрывчатых веществ найдено не было.

25 декабря автомобиль взорвался в американском Нэшвилле, штат Теннесси. Полиция предполагает, что взрыв был преднамеренным. В результате инцидента пострадали трое человек, были повреждены десятки зданий. Все пострадавшие были госпитализированы, их состояние некритическое.

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