В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии в РФ «британского» штамма COVID-19

Новый «британский» штамм коронавируса в России в настоящий момент отсутствует, сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Его слова передает ТАСС.

Горелов рассказал, что 111 лабораторий Роспотребнадзора следят за циркуляцией вируса в стране.

«С уверенностью можем сказать, что в настоящий момент английская мутация отсутствует у нас», — заявил специалист, отметив, что данная мутация «не несет ничего глобального и страшного».

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

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