CNN: взрыв в Нэшвилле связан с самоубийством

Взрыв в Нэшвилле связан с самоубийством, организатор погиб, но его мотивы неизвестны. Об этом сообщает CNN.

Подробности пока не приводятся, но ранее полиция сообщила, что изучаются обнаруженные на месте взрыва останки, а затем заявила, что угрозы безопасности в городе больше нет.

По данным CNN, пока источники полиции не употребляют термина «терроризм».

25 декабря автомобиль взорвался в американском Нэшвилле, штат Теннесси. Полиция предполагает, что взрыв был преднамеренным. В результате инцидента пострадали трое человек, были повреждены десятки зданий. Все пострадавшие были госпитализированы, их состояние некритическое.

В настоящее время расследование ведется несколькими агентствами, как местными, так и федеральными, в том числе Федеральным бюро расследований (ФБР).

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