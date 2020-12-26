В Москве скончались еще 73 пациента с коронавирусом за сутки
Карина Казанцева
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В Москве скончались еще 73 пациента с коронавирусом за сутки, пишет РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб.
«В Москве скончались 73 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Всего в столице погибли 10 913, выздоровел 599 541, заразились 779 584 человек.
В мире с начала пандемии зарегистрировано 80 млн заболевших, 56 млн выздоровели, больше 1,7 млн человек скончались. В России выявили уже 3 млн человек с COVID-19.
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