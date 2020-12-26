В мире за сутки коронавирусом заразились больше 400 тысяч человек

В мире за сутки выявили 401 тысячу случаев коронавируса, сообщается на сайте ВОЗ.

Таким образом, в мире заразились 78,6 млн, скончались 1,74 млн человек.

Почти половина выявленных за последние 24 часа случаев приходится на Европу (195 754), на втором месте — Северная и Южная Америка (120 363), на третьем - Юго-Восточная Азия (33 506).

Больше всего заражений подтверждено в США (18 311 405). Далее идут Индия (10 169 118), Бразилия (7 425 593), Россия (3 021 964), Франция (2 505 074) и Великобритания (2 221 316).

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