Назван напиток, вызывающий самое сильное похмелье

Наиболее сильное похмелье среди популярных алкогольных напитков вызывает виски. Об этом пишет «Медикфорум» со ссылкой на исследование группы ученых.

Специалистам удалось выяснить, чем сильнее окрашен напиток, тем острее отреагирует на него организм спустя несколько часов после употребления. Это связано с тем, что различные компоненты, благодаря которым у алкоголя появляется вкус и цвет, являются токсинами.

«Соответственно, чем более выраженно окрашен напиток в бокале, тем ярче вы это прочувствуете впоследствии», — говорится в публикации.

Так, самым похмельным напитком стал виски. Также первые строчки «похмельного рейтинга» заняли темный ром, бурбон, красное вино и бренди.

Отмечается, что коктейли стоят «отдельной строкой», так как в них смешано несколько видов алкогольных напитков.

Специалисты также указывают на опасность пива, которого можно выпить гораздо больше, чем крепких напитков. В результате это приводит к обезвоживанию организма, в том числе и мозга.

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