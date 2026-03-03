Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Наука

Ученые объяснили, почему «молекулы долголетия» могут ускорять рост рака

JBC: полиамины могут ускорять рост рака
Ingram Images/Global Look Press

Полиамины — молекулы, которые вырабатываются в клетках всех живых организмов, — давно привлекают внимание ученых. Особенно активно изучается сперминдин: его называют «геропротектором», поскольку он стимулирует аутофагию — процесс клеточной «уборки», при котором удаляются поврежденные структуры. Этот эффект во многом связан с белком eIF5A1. Однако уровень полиаминов часто повышен в опухолях, где они связаны с агрессивным ростом рака. Причину выяснили ученые Токийского университета науки под руководством доцента Кехэя Хигаси. Работа опубликована в журнале Journal of Biological Chemistry (JBC).

Раковые клетки отличаются измененным обменом веществ: они активно используют гликолиз — быстрый способ получения энергии из глюкозы. Однако роль полиаминов в этом метаболическом сдвиге оставалась неясной.

Исследователи провели масштабный протеомный анализ более 6700 белков в линиях человеческих раковых клеток. Сначала они снижали уровень полиаминов с помощью препарата, затем восстанавливали его добавлением спермина. Это позволило точно оценить влияние молекул на клеточный метаболизм.

Выяснилось, что в опухолевых клетках полиамины преимущественно усиливают гликолиз, а не митохондриальное дыхание, связанное с «здоровым» старением. Одновременно повышался уровень белка eIF5A2 и нескольких рибосомных белков, ассоциированных с тяжестью рака.

Ключ к разгадке — различие между двумя почти идентичными белками: eIF5A1 и eIF5A2. Их аминокислотные последовательности совпадают на 84%, однако функции различаются.

«Биологическая активность полиаминов через eIF5A различается в нормальных и опухолевых тканях, — объяснил Хигаси. — В здоровых клетках eIF5A1 активирует митохондрии через аутофагию. В раковых тканях eIF5A2, синтез которого усиливают полиамины, регулирует экспрессию генов и способствует пролиферации клеток».

Полученные данные важны не только для понимания биологии рака, но и для оценки безопасности добавок с полиаминами, которые продвигаются как средства для продления жизни. В здоровых тканях они могут поддерживать клеточное обновление, однако в опухолевой среде способны стимулировать рост новообразований.

Авторы считают, что eIF5A2 может стать перспективной мишенью для терапии: его избирательное подавление потенциально позволит тормозить развитие опухолей, не затрагивая полезные эффекты eIF5A1.

Ранее был назван неожиданный предвестник болезни Альцгеймера.

 
Теперь вы знаете
Где отдохнуть, пока на Ближнем Востоке война
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!