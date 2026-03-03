Алаудинов: ВСУ не эвакуируют ликвидированных и раненых бойцов в Сумской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отказываются эвакуировать ликвидированных и раненых бойцов, в том числе иностранных наемников, в Сумской области. Об этом заявил в интервью РИА Новости командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

По его словам, большая часть раненных украинских военнослужащих в приграничном регионе остаются на позициях или на поле боя и потихоньку лишаются жизней.

Генерал уточнил, что операторы беспилотников Вооруженных сил России в плановом порядке уничтожают всю технику ВСУ у линии фронта в Сумской области, которая граничит с российской Курской областью.

Алаудинов рассказал, что в большинстве своем украинские военнослужащие отказываются подвергать себя риску и эвакуировать сослуживцев, в том числе серьезно раненных, даже когда от них этого требует командование. По словам военного, даже те, кто ранее хорошо занимался этой работой, отказываются, потому что понимают, что возможности заехать и выехать уже нет.

Ранее Алаудинов заявил, что большинство иностранных наемников ВСУ не возвращаются живыми из Сумской области.