В Японии автомобиль протаранил помещение детского сада

В японском городе Саппоро после ДТП автомобиль протаранил помещение детского сада, пострадали по меньшей мере семь человек, в том числе дети. Об этом сообщает Kyodo News.

Отмечается, что ДТП с участием трех легковушек произошло на городском перекрестке. В результате одна из машин въехала в находящееся возле дороги помещение детского сада.

Автомобиль разбил входную дверь и стеклянную стену. Пребывающие в детсаду дети и воспитатели получили различные травмы. Их жизни ничего не угрожает.

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