Направляющийся из Тюмени в Воронеж самолет экстренно сел в Екатеринбурге
Анна Светлова
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Самолет рейса Тюмень - Воронеж экстренно сел в Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу екатеринбургского аэропорта Кольцово.
«Рейс 7R-508 Тюмень - Воронеж совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга. С пассажирами работают представители авиакомпании», — говорится в сообщении.
Отмечается, что лайнер сел в 8.10 (6.10 мск). В результате инцидента никто не пострадал. Причины экстренной посадки не приводятся.