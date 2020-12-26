Направляющийся из Тюмени в Воронеж самолет экстренно сел в Екатеринбурге

Самолет рейса Тюмень - Воронеж экстренно сел в Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу екатеринбургского аэропорта Кольцово.

«Рейс 7R-508 Тюмень - Воронеж совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга. С пассажирами работают представители авиакомпании», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лайнер сел в 8.10 (6.10 мск). В результате инцидента никто не пострадал. Причины экстренной посадки не приводятся.